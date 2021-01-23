На акции в Хабаровске в поддержку Навального произошли задержания
На протестной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которая прошла сегодня в центре Хабаровска, произошли задержания, сообщает местный портал Dvhab.
По оценкам корреспондента портала, на площадь Ленина вышли около 200 человек, а также «огромное» число силовиков, которые задержали несколько блогеров, протестующих с плакатами, а также тех, кто пытался выйти с площади на шествие. Помимо этого задержали депутата закдумы края от КПРФ Максима Кукушкина и координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина.
Протестная акция прошла, как сообщает портал, достаточно спокойно, протестующим удалось вскоре выйти небольшим шествием по улице Гоголя, сотрудники полиции и ОМОНа отправились за ними. В районе 15:00 по местному времени акция завершилась.
В краевой администрации сообщили, что в протестной акции приняли участие 250 человек, а также напомнили об ответственности за призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.
Ранее СК России возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. В ведомстве пояснили, что сторонники Навального размещают в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на сервисе Youtube публикации, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января.
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).
29 декабря 2020 г., когда основатель ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.