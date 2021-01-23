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На акции в Хабаровске в поддержку Навального произошли задержания

Ведомости

На протестной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, которая прошла сегодня в центре Хабаровска, произошли задержания, сообщает местный портал Dvhab.

По оценкам корреспондента портала, на площадь Ленина вышли около 200 человек, а также «огромное» число силовиков, которые задержали несколько блогеров, протестующих с плакатами, а также тех, кто пытался выйти с площади на шествие. Помимо этого задержали депутата закдумы края от КПРФ Максима Кукушкина и координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина.

Протестная акция прошла, как сообщает портал, достаточно спокойно, протестующим удалось вскоре выйти небольшим шествием по улице Гоголя, сотрудники полиции и ОМОНа отправились за ними. В районе 15:00 по местному времени акция завершилась.

В краевой администрации сообщили, что в протестной акции приняли участие 250 человек, а также напомнили об ответственности за призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. В ведомстве пояснили, что сторонники Навального размещают в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на сервисе Youtube публикации, в которых призывают несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах на территории Москвы и в других городах России 23 января.

Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).

29 декабря 2020 г., когда основатель ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.

Ранее по теме: Собянин призвал воздержаться от участия в несогласованной акции 23 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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