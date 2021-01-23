На акции в Хабаровске в поддержку Навального произошли задержания

По оценкам корреспондента портала, на площадь Ленина вышли около 200 человек, а также «огромное» число силовиков, которые задержали несколько блогеров, протестующих с плакатами, а также тех, кто пытался выйти с площади на шествие. Помимо этого задержали депутата закдумы края от КПРФ Максима Кукушкина и координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина.