СК и ВС одобрили ужесточение наказания за вовлечение детей в акции протеста
СК России и Верховный суд концептуально поддержали законопроект о введении уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконные протестные акции, пишут «РИА Новости».
Отмечается, что законопроект был предложен депутатом Госдумы Евгением Марченко и предполагает введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до пяти лет за склонение несовершеннолетних к участию в незаконных акциях протеста, а также десяти лет – за склонение подростков к организации массовых беспорядков.
«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — цитирует агентство отзыв СК.
Документ также поддержали и в Верховном суде, отметив замечания юридико-технического характера.
Накануне СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).
Ранее Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. Также о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц предупредил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к ответственности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).