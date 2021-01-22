Песков оценил последствия для студентов из-за участия в протестах
Участие студентов в несанкционированных акциях может иметь разную оценку со стороны руководства вузов, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений. У каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. И могут быть общие установки Министерства образования», — сказал он, отвечая на вопрос, насколько правильна тактика вузов угрожать отчислениями студентам, которые участвуют в акциях.
Ранее сегодня Минпросвещения призвало родителей оградить детей от участия в акциях 23 января. В ведомстве посоветовали семьям провести время вместе и предупредили, что «нечистоплотные взрослые» могут «втянуть ребенка в противоправные действия». Также в Минпросвещения подчеркнули, что образовательная среда в целом находится вне политики, поэтому «никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации».
Накануне Роскомнадзор предупредил о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц. За день до этого ведомство вынесло предупреждение видеосервису TikTok, пользователи которого устроили флешмоб в поддержку предстоящих акций.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) анонсировал акции протеста после ареста 18 января основателя организации Алексея Навального. 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» сразу после прилета из Германии. С 19 января он находится в СИЗО «Матросская тишина». Срок ареста продлится до 15 февраля.
Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный. При этом, как разъяснили во ФСИН, из клиники «Шарите» основателя ФБК выписали еще 23 сентября. После этого ему стали присылать вызовы в инспекцию. Сам Навальный писал в своем Instagram, что продолжил лечение в Германии и после выписки из клиники.