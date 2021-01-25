Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог во время акции протеста

«С 14 часов скорая не могла проехать на 4 срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией», — рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трех часов, сообщили в МВД.