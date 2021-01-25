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Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог во время акции протеста

Ведомости

Полиция возбудила уголовное дело из-за перекрытых дорог во Владивостоке на несогласованной акции протеста 23 января, сообщает УМВД по Приморскому краю. В ведомстве утверждают, что из-за перекрытия дорог участниками акции бригады скорой помощи три часа не могли добраться по четырем вызовам — к младенцу и тяжелобольным с пневмонией.

Дело возбуждено по статье об умышленном блокировании дорог, создающем угрозу для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 267 УК РФ). Она предусматривает до одного года лишения свободы, либо принудительных работы, или штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Пресс-служба УМВД Приморья со ссылкой на диспетчеров скорой помощи Владивостока сообщила, что в этот день из-за перекрытия дорог четыре машины с бригадами врачей не смогли в течение трех часов прибыть по вызовам. По данным полиции, 23 января группа людей вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв движение транспорта. Полиция организовала объезд.

«С 14 часов скорая не могла проехать на 4 срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией», — рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трех часов, сообщили в МВД.

23 января в крупных городах России прошли несогласованные акции протеста в поддержку арестованного основателя Фонда борьбы с коррупцией  (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Тот был арестован 18 января после того, как вернулся в Москву после лечения в Германии. Акции 23 января закончились, по данным СМИ, задержаниями и стычками протестующих с силовиками.

Ранее по теме: Акции в поддержку Навального закончились задержаниями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных