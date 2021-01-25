Умер продюсер фильмов Скорсезе и Феллини Альберто Гримальди
Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди умер в возрасте 95 лет, сообщило издание Variety со ссылкой на сына кинодеятеля Маурицио.
По словам последнего, его отец скончался от естественных причин. Итальянская газета Corriere della Sera уточнила, что Гримальди умер в Майами.
За свою карьеру Гримальди спродюсировал почти 50 фильмов. Среди них — «Казанова» и «Сатирикон» Феллини и «Банды Нью-Йорка» Скорсезе. В числе режиссеров, с которыми работал продюсер, были Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Серджио Леоне, Мартин Скорсезе.
Картина «Банды Нью-Йорка» была номинирована на «Оскар» в 10 категориях, в том числе как лучший фильм. Кроме того, лента Феллини «Джинджер и Фред», где Гримальди также выступал как продюсер, была номинирована на соискание награды Британской академии как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, Гримальди известен благодаря ряду других работ. Среди них — вестерн «Хороший, плохой, злой» с актером Клинтом Иствудом в главной роли и драма «Двадцатый век» с Робертом Де Ниро.