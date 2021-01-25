Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Умер продюсер фильмов Скорсезе и Феллини Альберто Гримальди

Ведомости

Итальянский кинопродюсер Альберто Гримальди умер в возрасте 95 лет, сообщило издание Variety со ссылкой на сына кинодеятеля Маурицио.

По словам последнего, его отец скончался от естественных причин. Итальянская газета Corriere della Sera уточнила, что Гримальди умер в Майами. 

За свою карьеру Гримальди спродюсировал почти 50 фильмов. Среди них — «Казанова» и «Сатирикон» Феллини и «Банды Нью-Йорка» Скорсезе. В числе режиссеров, с которыми работал продюсер, были Бернардо Бертолуччи, Федерико Феллини, Серджио Леоне, Мартин Скорсезе.

Картина «Банды Нью-Йорка» была номинирована на «Оскар» в 10 категориях, в том числе как лучший фильм. Кроме того, лента Феллини «Джинджер и Фред», где Гримальди также выступал как продюсер, была номинирована на соискание награды Британской академии как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, Гримальди известен благодаря ряду других работ. Среди них — вестерн «Хороший, плохой, злой» с актером Клинтом Иствудом в главной роли и драма «Двадцатый век» с Робертом Де Ниро. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных