Умер продюсер фильмов Скорсезе и Феллини Альберто Гримальди

Картина «Банды Нью-Йорка» была номинирована на «Оскар» в 10 категориях, в том числе как лучший фильм. Кроме того, лента Феллини «Джинджер и Фред», где Гримальди также выступал как продюсер, была номинирована на соискание награды Британской академии как лучший фильм на иностранном языке. Кроме того, Гримальди известен благодаря ряду других работ. Среди них — вестерн «Хороший, плохой, злой» с актером Клинтом Иствудом в главной роли и драма «Двадцатый век» с Робертом Де Ниро.