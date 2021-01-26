Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января

По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел, в том числе за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.