Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на силовика на акции 23 января
Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца — до 24 марта Евгения Есина, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключение под стражу в отношении Есенова Е.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, сроком до 24 марта 2021 года», — говорится в сообщении.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. После акций Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел, в том числе за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.