МИД выразил протест послу США в связи с публикациями об акциях протеста

«Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Она вновь подчеркнула, что МИД России считает подобные публикации вмешательством во внутренние дела страны.