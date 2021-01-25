МИД выразил протест послу США в связи с публикациями об акциях протеста
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил протест послу США в России Джону Салливану в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в стране, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.
«Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Она вновь подчеркнула, что МИД России считает подобные публикации вмешательством во внутренние дела страны.
Протест касается заявления посольства США в Москве, согласно которому действия российских властей во время несанкционированных акций протеста 23 января были названы «подавлением права россиян на мирный протест».
В ответ МИД России в тот же день призвал американских дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны, отметив, что во время беспорядков в Капитолии 6 января Госдепартамент назвал «мирную демонстрацию» сторонников экс-президента Дональда Трампа «нападением на демократию», а действия самих американских властей привели к человеческим жертвам.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».
По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.