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МИД выразил протест послу США в связи с публикациями об акциях протеста

Ведомости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил протест послу США в России Джону Салливану в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в стране, сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

«Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов», — сказала Захарова в эфире «Первого канала». Она вновь подчеркнула, что МИД России считает подобные публикации вмешательством во внутренние дела страны.

Протест касается заявления посольства США в Москве, согласно которому действия российских властей во время несанкционированных акций протеста 23 января были названы «подавлением права россиян на мирный протест».

В ответ МИД России в тот же день призвал американских дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны, отметив, что во время беспорядков в Капитолии 6 января Госдепартамент назвал «мирную демонстрацию» сторонников экс-президента Дональда Трампа «нападением на демократию», а действия самих американских властей привели к человеческим жертвам.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. 18 января он был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Навального поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

По данным МВД, в протестах в Москве приняли участие 4 тыс. человек. Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел — за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. 

Ранее по теме: Американских дипломатов вызовут в МИД в связи с публикациями о протестах в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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