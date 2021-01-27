Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин
Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве в возрасте 68 лет, сообщил драматург Николай Коляда в Facebook.
«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл всё», — написал он.
Лахин сыграл роли в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».
Он родился в Запорожье 23 июля 1952 года, позднее вместе с семьей переехал на Урал. Окончив в 1978 г. Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы. Позднее переехал в Москву, где работал в Театре на Покровке и театре «Сатирикон».