Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Он родился в Запорожье 23 июля 1952 года, позднее вместе с семьей переехал на Урал. Окончив в 1978 г. Свердловское театральное училище, работал в Свердловском академическом театре драмы. Позднее переехал в Москву, где работал в Театре на Покровке и театре «Сатирикон».