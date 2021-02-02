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Во Владивостоке накажут родителей детей-участников незаконной акции протеста

Ведомости

Родителей задержанных на несанкционированной акции подростков привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание детей, сообщает УМВД по Приморскому краю.

«Родителей подростков, участвовавших в несанкционированном митинге, привлекут к административной ответственности по статье о «ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетнего» (ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ)», — говорится в сообщении УМВД.

В отношении задержанных подростков в ходе акции 31 января возбуждены административные производства по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Им может грозить штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до сорока часов.

Помимо этого, в УМВД также призвали воздержаться от участия в таких акциях, сославшись на риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников.

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля организация «ОВД-Инфо» сообщила, что правоохранители задержали не менее 5,3 тыс. участников протестов из 88 городов страны, из них в Москве — около 1,8 тыс.

Ранее по теме: В России прошла вторая волна протестов в защиту Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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