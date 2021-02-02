Во Владивостоке накажут родителей детей-участников незаконной акции протеста

31 января в России вновь прошли несогласованные акции протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По данным МВД, к 14:30 31 января в протестах в Москве участвовали порядка 2 тыс. человек, включая сотрудников СМИ. Утром 1 февраля организация «ОВД-Инфо» сообщила, что правоохранители задержали не менее 5,3 тыс. участников протестов из 88 городов страны, из них в Москве — около 1,8 тыс.