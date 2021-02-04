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Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС

Ведомости

Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил в интервью «Интерфаксу» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев с учетом последних научных рекомендаций ...На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром», ― сказал Боррель. Он добавил, что пока неясно, когда границы сообщества станут открытыми для необязательных поездок для граждан не входящих в него стран.

«Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим», — сказал глава европейской дипломатии.

Согласно обновленным 2 февраля правилам въезда в Шенгенскую зону, на территорию Евросоюза могут попасть только граждане стран, где суточный прирост больных коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. В стране должно проводиться более 300 тестов на 100 тыс. жителей в течение недели, из них положительные результаты должны составлять не более 4%.

К соответствующим таким критериям странам Брюссель отнес Австралию, Новую Зеландию, Китай, Руанду, Сингапур, Южную Корею и Таиланд.

По данным оперштаба на 4 февраля, в России за сутки выявили 16 714 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 917 918. Умер за день 521 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 75 205. Россия занимает четвертое место по общему числу зараженных с начала пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,5 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,3 млн) и Великобритании (более 3,8 млн). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных