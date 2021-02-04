Боррель заявил о недостаточности прививки от коронавируса для допуска в ЕС
Наличия прививки от коронавируса будет недостаточно для того, чтобы пересечь границу Евросоюза, заявил в интервью «Интерфаксу» глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев с учетом последних научных рекомендаций ...На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром», ― сказал Боррель. Он добавил, что пока неясно, когда границы сообщества станут открытыми для необязательных поездок для граждан не входящих в него стран.
«Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим», — сказал глава европейской дипломатии.
Согласно обновленным 2 февраля правилам въезда в Шенгенскую зону, на территорию Евросоюза могут попасть только граждане стран, где суточный прирост больных коронавирусом не превышает 25 на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. В стране должно проводиться более 300 тестов на 100 тыс. жителей в течение недели, из них положительные результаты должны составлять не более 4%.
К соответствующим таким критериям странам Брюссель отнес Австралию, Новую Зеландию, Китай, Руанду, Сингапур, Южную Корею и Таиланд.
По данным оперштаба на 4 февраля, в России за сутки выявили 16 714 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 3 917 918. Умер за день 521 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 75 205. Россия занимает четвертое место по общему числу зараженных с начала пандемии.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 26,5 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,3 млн) и Великобритании (более 3,8 млн).