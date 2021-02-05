Люди стали чаще использовать мат в интернете после его запрета

Аналитики рассказали, что в феврале 2020 г. пользователи соцсетей из России обсуждали, что коронавирус появился в России, что в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса и что чиновницы в шубах пришли к ветеранам-блокадникам вручить медали и батоны хлеба. В 2021 г. темами для обсуждения стали задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и акции протеста 23 и 31 января.