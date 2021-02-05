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Люди стали чаще использовать мат в интернете после его запрета

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После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, россияне опубликовали в социальных сетях 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики, сообщил РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». В первые рабочие дни февраля 2020 г. россияне опубликовали 426,5 тыс. постов с матом.

Компания проанализировала публикации в «Вконтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter и Instagram. При подсчете «Медиалогия» учитывала 66 нецензурных слов русского языка. 

Аналитики рассказали, что в феврале 2020 г. пользователи соцсетей из России обсуждали, что коронавирус появился в России, что в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса и что чиновницы в шубах пришли к ветеранам-блокадникам вручить медали и батоны хлеба. В 2021 г. темами для обсуждения стали задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и акции протеста 23 и 31 января. 

Издание напомнило, что в феврале 2021 г. в силу вступили поправки в закон, согласно которому соцсети должны вести мониторинг и удалять в течение суток посты с нецензурными словами. За неделю до вступления поправок в силу, 25-26 января, аналитики зарегистрировали 631,3 тыс. публикаций с матом в соцсетях.

Агентство «Социальные сети» рассказало, что для маскировки мата россияне стали переставлять местами буквы в словах, использовать одновременно кириллицу и латиницу, символы и цифры, ребусы и т.д. Некоторые пользователи публиковали картинки, которые отсылают к определенным фразам, напрямую переводили текст в иллюстрации и использовали изображения «с намеком». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных