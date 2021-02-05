Люди стали чаще использовать мат в интернете после его запрета
После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, россияне опубликовали в социальных сетях 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики, сообщил РБК со ссылкой на данные «Медиалогии». В первые рабочие дни февраля 2020 г. россияне опубликовали 426,5 тыс. постов с матом.
Компания проанализировала публикации в «Вконтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter и Instagram. При подсчете «Медиалогия» учитывала 66 нецензурных слов русского языка.
Аналитики рассказали, что в феврале 2020 г. пользователи соцсетей из России обсуждали, что коронавирус появился в России, что в Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса и что чиновницы в шубах пришли к ветеранам-блокадникам вручить медали и батоны хлеба. В 2021 г. темами для обсуждения стали задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и акции протеста 23 и 31 января.
Издание напомнило, что в феврале 2021 г. в силу вступили поправки в закон, согласно которому соцсети должны вести мониторинг и удалять в течение суток посты с нецензурными словами. За неделю до вступления поправок в силу, 25-26 января, аналитики зарегистрировали 631,3 тыс. публикаций с матом в соцсетях.
Агентство «Социальные сети» рассказало, что для маскировки мата россияне стали переставлять местами буквы в словах, использовать одновременно кириллицу и латиницу, символы и цифры, ребусы и т.д. Некоторые пользователи публиковали картинки, которые отсылают к определенным фразам, напрямую переводили текст в иллюстрации и использовали изображения «с намеком».