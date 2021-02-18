В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»
Международные клинические исследования однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начались в Москве, заявил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"», — написал Собянин. В исследованиях примут участие 6 тыс. совершеннолетних граждан России и ОАЭ. Российская часть исследования пройдет в десяти московских поликлиниках, для вакцинации потребуется один визит в медучреждение. Иммунитет после вакцинации начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через месяц после прививки, рассказал он.
Мэр Москвы отметил, что вакциной «Спутник V» привились около 600 тыс. москвичей. Кроме того, в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты также разработали вакцину «Спутник V» в виде капель для носа, все три фазы клинических исследований которой пройдут в Москве. «Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты», — объяснил Собянин.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.