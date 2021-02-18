В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»

Мэр Москвы отметил, что вакциной «Спутник V» привились около 600 тыс. москвичей. Кроме того, в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты также разработали вакцину «Спутник V» в виде капель для носа, все три фазы клинических исследований которой пройдут в Москве. «Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты», — объяснил Собянин.