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В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»

Ведомости

Международные клинические исследования однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начались в Москве, заявил мэр города Сергей Собянин в своем блоге. 

«Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"», — написал Собянин. В исследованиях примут участие 6 тыс. совершеннолетних граждан России и ОАЭ. Российская часть исследования пройдет в десяти московских поликлиниках, для вакцинации потребуется один визит в медучреждение. Иммунитет после вакцинации начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через месяц после прививки, рассказал он.

Мэр Москвы отметил, что вакциной «Спутник V» привились около 600 тыс. москвичей. Кроме того, в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Специалисты также разработали вакцину «Спутник V» в виде капель для носа, все три фазы клинических исследований которой пройдут в Москве. «Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты», — объяснил Собянин. 

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Ранее по теме: Гинцбург заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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