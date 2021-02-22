Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова

Градова родилась в 1946 г. в семье архитектора и актрисы, окончила Школу-студию МХАТ, в 1969 г. начала выступать в театре. Наибольшую известность ей принесли роль радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны» и роль Светланы Волокушиной в «Место встречи изменить нельзя». Была замужем за актером Андреем Мироновым. В 1983 г. была удостоена звания «Заслуженный артист РСФСР».