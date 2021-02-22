Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова
Советская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная по ролям в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя», умерла в возрасте 74 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.
«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — рассказала она.
Градова родилась в 1946 г. в семье архитектора и актрисы, окончила Школу-студию МХАТ, в 1969 г. начала выступать в театре. Наибольшую известность ей принесли роль радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны» и роль Светланы Волокушиной в «Место встречи изменить нельзя». Была замужем за актером Андреем Мироновым. В 1983 г. была удостоена звания «Заслуженный артист РСФСР».