Зеленский заявил о подготовке к строительству аэропорта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе построят новый аэропорт для авиасообщения с Донецкой и Луганской областями, сообщается на сайте главы украинского государства.
Зеленский отметил, что в этом году планируют подобрать место для аэропорта, а также начать его проектирование. Президент пояснил, что Украина могла бы восстановить Мариупольский аэропорт, однако, по словам украинских военных, это опасно.
Авиасообщение с Донбассом является одним из проблемных направлений, вопрос по которым должен быть решен профильными ведомствами, добавил он.