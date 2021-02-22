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Зеленский заявил о подготовке к строительству аэропорта в Донбассе

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе построят новый аэропорт для авиасообщения с Донецкой и Луганской областями, сообщается на сайте главы украинского государства.

Зеленский отметил, что в этом году планируют подобрать место для аэропорта, а также начать его проектирование. Президент пояснил, что Украина могла бы восстановить Мариупольский аэропорт, однако, по словам украинских военных, это опасно.

Авиасообщение с Донбассом является одним из проблемных направлений, вопрос по которым должен быть решен профильными ведомствами, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных