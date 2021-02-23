Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина», — заявил он.