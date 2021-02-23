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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина», — заявил он.

Президент также добавил, что современный мир требует постоянной бдительности и российские армия и флот умеют эффективно отвечать на его самые сложные вызовы. Авторитет российских войск растет, что подтверждает рост интереса молодежи к воинской службе, добавил глава российского государства. Путин также выразил слова благодарности ветеранам и напомнил офицерам, что от них зависит «сам дух воинской службы».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что у Путина намечено много встреч на 23 февраля, перед которыми он традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных