Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, его обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина», — заявил он.
Президент также добавил, что современный мир требует постоянной бдительности и российские армия и флот умеют эффективно отвечать на его самые сложные вызовы. Авторитет российских войск растет, что подтверждает рост интереса молодежи к воинской службе, добавил глава российского государства. Путин также выразил слова благодарности ветеранам и напомнил офицерам, что от них зависит «сам дух воинской службы».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что у Путина намечено много встреч на 23 февраля, перед которыми он традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.