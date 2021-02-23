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Транзит газа через Казахстан прекращен из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области

Ведомости

На магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв, сообщило областное управление МЧС.

«23 февраля в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу: Илекский район, в 6-7 км от села Мухраново», — говорится в сообщении.

В Минэнерго пояснили, что падение давления газа было зафиксировано в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков, который принадлежит ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург».

«В 07:57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз», — отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что причиной возгорания стало повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз». Из-за аварии прекращен транзит через территорию Казахстана, а газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. В результате происшествия никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных