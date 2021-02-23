Транзит газа через Казахстан прекращен из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области
На магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области произошел взрыв, сообщило областное управление МЧС.
«23 февраля в 10:40 поступило сообщение о порыве магистрального газопровода по адресу: Илекский район, в 6-7 км от села Мухраново», — говорится в сообщении.
В Минэнерго пояснили, что падение давления газа было зафиксировано в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков, который принадлежит ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург».
«В 07:57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз», — отметили в министерстве.
В Минэнерго добавили, что причиной возгорания стало повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз». Из-за аварии прекращен транзит через территорию Казахстана, а газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. В результате происшествия никто не пострадал.