Транзит газа через Казахстан прекращен из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области

В Минэнерго добавили, что причиной возгорания стало повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз». Из-за аварии прекращен транзит через территорию Казахстана, а газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков. В результате происшествия никто не пострадал.