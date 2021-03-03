Мошенники придумали новую схему обмана с помощью портала Госуслуг

Электронное письмо содержит элементы, типичные для настоящих уведомлений от портала: логотипы сайта Госуслуги, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В письме аферистов говорится, что его получатель имеет право на социальные выплаты. Для их оформления получателю нужно перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Л.В. Гончаровой. Также нужно ввести номер СНИЛС якобы для идентификации в системе. Письмо было отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru.