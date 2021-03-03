Мошенники придумали новую схему обмана с помощью портала Госуслуг
Мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от портала Госуслуг с информацией о положенной соцвыплате, сообщили «РИА Новости».
Электронное письмо содержит элементы, типичные для настоящих уведомлений от портала: логотипы сайта Госуслуги, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В письме аферистов говорится, что его получатель имеет право на социальные выплаты. Для их оформления получателю нужно перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Л.В. Гончаровой. Также нужно ввести номер СНИЛС якобы для идентификации в системе. Письмо было отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru.
При переходе по ссылке в браузере открывается окно, в котором потенциальная жертва мошенников должна ввести номер своей банковской карты, на которую якобы поступят выплаты.
Эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея пояснил агентству, что главный риск в этом случае — утечка данных и потеря доступа к аккаунтам, в которых содержится важная персональная информация. Паспортные данные и СНИЛС нужны мошенникам для оформления договоров, в том числе на кредит, добавил эксперт.
Если человек попался на уловки аферистов, нужно написать в техподдержку портала Госуслуг и сменить пароль от личного кабинета. Возможно, стоит проконсультироваться с правоохранительными органами и написать заявление в полицию о мошенничестве, добавил Кривошея.