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Мошенники придумали новую схему обмана с помощью портала Госуслуг

Ведомости

Мошенники начали рассылать россиянам письма якобы от портала Госуслуг с информацией о положенной соцвыплате, сообщили «РИА Новости». 

Электронное письмо содержит элементы, типичные для настоящих уведомлений от портала: логотипы сайта Госуслуги, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В письме аферистов говорится, что его получатель имеет право на социальные выплаты. Для их оформления получателю нужно перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Л.В. Гончаровой. Также нужно ввести номер СНИЛС якобы для идентификации в системе. Письмо было отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru. 

При переходе по ссылке в браузере открывается окно, в котором потенциальная жертва мошенников должна ввести номер своей банковской карты, на которую якобы поступят выплаты. 

Эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея пояснил агентству, что главный риск в этом случае — утечка данных и потеря доступа к аккаунтам, в которых содержится важная персональная информация. Паспортные данные и СНИЛС нужны мошенникам для оформления договоров, в том числе на кредит, добавил эксперт.

Если человек попался на уловки аферистов, нужно написать в техподдержку портала Госуслуг и сменить пароль от личного кабинета. Возможно, стоит проконсультироваться с правоохранительными органами и написать заявление в полицию о мошенничестве, добавил Кривошея.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных