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В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий

Ведомости

Росприроднадзор выступает за создание в России экорейтинга предприятий, заявила в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Светлана Радионова. Она также выступила за повышение штрафов за ущерб природе. Такие меры, по ее словам, будут способствовать формированию новой экологической политики государства.

«Мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований», — рассказала Радионова. Таким образом и власти, и люди поймут, кто и как влияет на загрязнение окружающей среды. «Пусть все видят — кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни», — отметила она.

По словам Радионовой, сейчас в России формируется новая экологическая политика, согласно которой соблюдать установленные нормы выгоднее, чем попытки сэкономить на замене фильтров или перевозке мусора на нелегальный полигон. Несмотря на то, что зачастую основным источником загрязнения атмосферы является промышленность, в некоторых случаях внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома, сказала она.

В начале марта минприроды внесло в правительство законопроект о запрете промышленным компаниям, владеющим опасными производственными объектами, выплачивать дивиденды до полного возмещения исчисленного и предъявленного ущерба окружающей среде.

Ранее по теме: Минприроды предложило вводить ограничения по дивидендам за ущерб экологии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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