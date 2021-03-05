В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий

«Мы предложили предприятиям открыть свои данные по выбросам. Мы бы хотели, чтобы у нас появился экологический рейтинг. Там в открытом доступе были бы данные предприятий о соблюдении экологических требований», — рассказала Радионова. Таким образом и власти, и люди поймут, кто и как влияет на загрязнение окружающей среды. «Пусть все видят — кто и как работает. Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни», — отметила она.