В России за сутки выявили 9908 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9908 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 380 525. Умерли за день 475 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 91 695.
Вчера, 12 марта, оперштаб сообщил о 9794 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1600 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1469 пациентов, скончались 52 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 943 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 12 868 человек. Общее число выздоровевших выросло до 3 985 897 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 119 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,63 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,3 млн случаев, Бразилии (свыше 11,36 млн) и Индии (более 11,33 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина «Спутник V» в ходе испытаний показала высокую эффективность против британского штамма коронавируса.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».