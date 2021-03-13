На форуме в Москве задержали Яшина и Ройзмана
В Москве задержали участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия», рассказала член столичной ОНК Марина Литвинович в комментарии «РИА Новости».
«Все муниципальные депутаты, а также те, кто приехал из региона, которые были на съезде, задержаны», — сказала она.
По ее словам, задержали мундепов Илью Яшина и Юлию Галямину, а также бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Литвинович добавила в Telegram, что в зале, когда она приехала, было около 200-250 участников, у здания находилось 13 автозаков.
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Как отмечает корреспондент «Ведомостей», правоохранители к 12:30 уже заканчивали досмотр помещения, где проходил форум.