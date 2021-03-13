В аэропорту Алма-Аты разбился Ан-26

«Сегодня около 17.20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алматы пропала связь с воздушным судном Ае-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан — Алматы. сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.