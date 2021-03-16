Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского софта
Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит штраф до 200 тыс. руб. за продажу смартфонов и планшетов без предустановленного российского ПО, сообщили «РИА Новости».
Согласно законопроекту, штраф для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2021 г.
Согласно закону, с 1 апреля 2021 г. производители смартфонов и планшетов обязаны предустанавливать 16 классов программ, разработанных российскими компаниями. Среди них приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», газеты «Ведомости», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».
В Минцфиры поясняли, что предустановка ПО – это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение, по данным веломства, позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.