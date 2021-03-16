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Госдума приняла закон о штрафах за продажу смартфонов без российского софта

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит штраф до 200 тыс. руб. за продажу смартфонов и планшетов без предустановленного российского ПО, сообщили «РИА Новости».

Согласно законопроекту, штраф для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. Предполагается, что закон вступит в силу 1 июля 2021 г.

Согласно закону, с 1 апреля 2021 г. производители смартфонов и планшетов обязаны предустанавливать 16 классов программ, разработанных российскими компаниями. Среди них приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», газеты «Ведомости», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

В Минцфиры поясняли, что предустановка ПО – это часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение, по данным веломства, позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением.

Ранее по теме: Минцифры назвало приложения для обязательной предустановки на устройства

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных