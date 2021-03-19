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СМИ сообщили о местонахождении «потерянной» НАТО российской подлодки

Ведомости

Подводная лодка проекта 636.3 модели B-237 «Ростов-на-Дону», входящая в состав Черноморского флота, о пропаже которой с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО 18 марта сообщило израильское издание News Israel, прошла Гибралтар и «в подводном положении следует в восточное Средиземноморье», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

По словам собеседника агентства, «в составе Средиземноморской эскадры» подлодка «сменит однотипную субмарину». В то же время источник «РИА Новостей» заявил, что судно не теряло связь с командованием и продолжает передавать информацию. Он добавил, что НАТО задействовал «большие силы» для поиска этой подлодки, но результатов не последовало. «Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — резюмировал он.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов также сообщил, что все шесть подлодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве. Бывший начальник Главного штаба ВМФ России, адмирал Виктор Кравченко объяснил создавшуюся ситуацию тем, что судно является одним из самых «тихих» в мире.

Как утверждало News Israel, ВМС США озабочены способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию. Судно искали у берегов Израиля, Ливана, Кипра и Сирии, но попытки оказались безуспешными. Впоследствии американцы привлекли союзников для помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных