СМИ сообщили о местонахождении «потерянной» НАТО российской подлодки
Подводная лодка проекта 636.3 модели B-237 «Ростов-на-Дону», входящая в состав Черноморского флота, о пропаже которой с экранов систем управления и контроля кораблей НАТО 18 марта сообщило израильское издание News Israel, прошла Гибралтар и «в подводном положении следует в восточное Средиземноморье», пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
По словам собеседника агентства, «в составе Средиземноморской эскадры» подлодка «сменит однотипную субмарину». В то же время источник «РИА Новостей» заявил, что судно не теряло связь с командованием и продолжает передавать информацию. Он добавил, что НАТО задействовал «большие силы» для поиска этой подлодки, но результатов не последовало. «Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — резюмировал он.
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов также сообщил, что все шесть подлодок флота сейчас находятся в море на боевом дежурстве. Бывший начальник Главного штаба ВМФ России, адмирал Виктор Кравченко объяснил создавшуюся ситуацию тем, что судно является одним из самых «тихих» в мире.
Как утверждало News Israel, ВМС США озабочены способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию. Судно искали у берегов Израиля, Ливана, Кипра и Сирии, но попытки оказались безуспешными. Впоследствии американцы привлекли союзников для помощи.