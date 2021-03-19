СМИ сообщили о местонахождении «потерянной» НАТО российской подлодки

По словам собеседника агентства, «в составе Средиземноморской эскадры» подлодка «сменит однотипную субмарину». В то же время источник «РИА Новостей» заявил, что судно не теряло связь с командованием и продолжает передавать информацию. Он добавил, что НАТО задействовал «большие силы» для поиска этой подлодки, но результатов не последовало. «Значит, в условиях боевых действий они находятся на прицеле, что их очень раздражает», — резюмировал он.