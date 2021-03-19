Минобороны предупредило о подготовке инсценировки химатаки в Сирии
Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» занимаются подготовкой инсценировки химической атаки в сирийской провинции Идлиб, заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.
«В Центр по примирению враждующих сторон поступает информация о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке провинции Идлиб», — рассказал Карпов (цитата по «РИА Новости»).
Карпов также рассказал, что террористы намерены инсценировать химическую атаку в районе населенного пункта Китиан для того, чтобы обвинить в этом правительственную армию Сирии.