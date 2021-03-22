Замглавы Минприроды Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ. Имя подозреваемого не называется.
Согласно данным следствия, 26 января 2021 г. к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.
«Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку сумме 307 тыс. рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона. 3 февраля 2021 года по результатам рассмотрения заявок, комиссией под председательством подозреваемого принятого решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем», — говорится в сообщении ведомства.
После этого в течение полутора месяцев замглавы Минприроды региона неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы. Противоправные действия подозреваемого были пресечены, отметили в СК.
В ходе следствия сотрудники ведомства проверят причастность замглавы Минприроды Северной Осетии к аналогичным преступлениям. Расследование дела продолжается, подчеркивает СК.