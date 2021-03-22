Замглавы Минприроды Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела

«Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку сумме 307 тыс. рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона. 3 февраля 2021 года по результатам рассмотрения заявок, комиссией под председательством подозреваемого принятого решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем», — говорится в сообщении ведомства.