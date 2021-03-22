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Замглавы Минприроды Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра природных ресурсов и экологии Северной Осетии по подозрению в приготовлении к получению взятки, сообщает Следственный комитет РФ. Имя подозреваемого не называется.

Согласно данным следствия, 26 января 2021 г. к подозреваемому обратился один из местных предпринимателей с целью возможного участия в аукционе по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений.

«Подозреваемый объяснил, что без его помощи победить в аукционе будет трудно, но за взятку сумме 307 тыс. рублей он поможет предпринимателю выиграть. Мужчина согласился и сообщил, что передаст требуемую сумму после проведения аукциона. 3 февраля 2021 года по результатам рассмотрения заявок, комиссией под председательством подозреваемого принятого решение о заключении договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателем», — говорится в сообщении ведомства.

После этого в течение полутора месяцев замглавы Минприроды региона неоднократно обращался к нему с требованием передачи оговоренной суммы. Противоправные действия подозреваемого были пресечены, отметили в СК.

В ходе следствия сотрудники ведомства проверят причастность замглавы Минприроды Северной Осетии к аналогичным преступлениям. Расследование дела продолжается, подчеркивает СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных