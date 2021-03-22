Под завалами после схода лавины в Мурманской области могут находиться 15 человек

Как сообщили агентству в СКР по региону, в ведомство поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. Предварительно, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. На место выехали следователь и криминалисты.