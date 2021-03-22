Под завалами после схода лавины в Мурманской области могут находиться 15 человек
В Мурманской области в районе Оленегорска произошел сход лавины, под завалами может находиться туристическая группа из 15 человек, заявил глава Оленегорска Олег Самарский.
«В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели», — цитирует ТАСС Самарского.
Как сообщили агентству в СКР по региону, в ведомство поступила информация, что в районе ст. Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. Предварительно, есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. На место выехали следователь и криминалисты.