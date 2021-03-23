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В Минобороны сообщили детали смертельной аварии с Ту-22М3 под Калугой

Ведомости

В Минобороны сообщили детали инцидента с системой катапультирования Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, в результате которого погибли три члена экипажа боевого самолета.

«В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

В ведомстве подтвердили, что на место инцидента направлена комиссия для проведения расследования, в частности, для установления технического состояния самолета.

Ранее об инциденте с системой катапультирования Ту-22М3 на военном аэродроме «Шайковка» под Калугой, в результате которого погибли три человека, «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минобороны. На аэродроме «Шайковка» расположен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк, вооруженный бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-22М3. РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погиб командир этого полка. Аэродром 20 марта был задействован в учениях дальних бомбардировщиков.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

Ранее по теме: Под Калугой при аварии бомбардировщика Ту-22М погибли три человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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