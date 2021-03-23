В Минобороны сообщили детали смертельной аварии с Ту-22М3 под Калугой

Ранее об инциденте с системой катапультирования Ту-22М3 на военном аэродроме «Шайковка» под Калугой, в результате которого погибли три человека, «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минобороны. На аэродроме «Шайковка» расположен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк, вооруженный бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-22М3. РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погиб командир этого полка. Аэродром 20 марта был задействован в учениях дальних бомбардировщиков.