В Минобороны сообщили детали смертельной аварии с Ту-22М3 под Калугой
В Минобороны сообщили детали инцидента с системой катапультирования Ту-22М3 на аэродроме под Калугой, в результате которого погибли три члена экипажа боевого самолета.
«В ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью», — рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
В ведомстве подтвердили, что на место инцидента направлена комиссия для проведения расследования, в частности, для установления технического состояния самолета.
Ранее об инциденте с системой катапультирования Ту-22М3 на военном аэродроме «Шайковка» под Калугой, в результате которого погибли три человека, «Ведомостям» сообщил источник, близкий к Минобороны. На аэродроме «Шайковка» расположен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк, вооруженный бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-22М3. РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погиб командир этого полка. Аэродром 20 марта был задействован в учениях дальних бомбардировщиков.
Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Его задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.