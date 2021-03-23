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Под Калугой при аварии бомбардировщика Ту-22М погибли три человека

Ведомости

На аэродроме Шайковка под Калугой в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 погибли три члена экипажа, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. В ведомстве подтвердили гибель пилотов.

По словам источника, у погибших нештатно сработали катапульты. Собеседник «Ведомостей» не смог уточнить, взлетал, садился или перемещался самолет по взлетно полосе во время инцидента. Всего экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек. Один из находившихся в самолете военнослужащих выжил.

Минобороны подтвердило гибель трех членов экипажа Ту-22М3. На аэродром выслана комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России для расследования инцидента.

На аэродроме Шайковка расположен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк, вооруженный бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-22М3. РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погиб командир этого полка. Аэродром 20 марта был задействован в учениях дальних бомбардировщиков.

Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных