Под Калугой при аварии бомбардировщика Ту-22М погибли три человека

По словам источника, у погибших нештатно сработали катапульты. Собеседник «Ведомостей» не смог уточнить, взлетал, садился или перемещался самолет по взлетно полосе во время инцидента. Всего экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек. Один из находившихся в самолете военнослужащих выжил.