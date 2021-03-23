Под Калугой при аварии бомбардировщика Ту-22М погибли три человека
На аэродроме Шайковка под Калугой в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3 погибли три члена экипажа, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к Минобороны. В ведомстве подтвердили гибель пилотов.
По словам источника, у погибших нештатно сработали катапульты. Собеседник «Ведомостей» не смог уточнить, взлетал, садился или перемещался самолет по взлетно полосе во время инцидента. Всего экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек. Один из находившихся в самолете военнослужащих выжил.
Минобороны подтвердило гибель трех членов экипажа Ту-22М3. На аэродром выслана комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России для расследования инцидента.
На аэродроме Шайковка расположен 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк, вооруженный бомбардировщиками Ту-95МС и Ту-22М3. РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погиб командир этого полка. Аэродром 20 марта был задействован в учениях дальних бомбардировщиков.
Ту-22М — семейство советских и российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Их задачей является поражение управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей. Бомбардировщики Ту-22М могут быть носителями ядерного оружия.