Сборная России по футболу обыграла Мальту в матче отбора на ЧМ-2022
Сборная России по футболу в гостевом матче обыграла сборную Мальты со счетом 1:3, передает Sports.ru.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба забил гол и отдал голевой пас защитнику ЦСКА Марио Фернандесу. На 89-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил третий гол. За Мальту забил нападающий Джозеф Мбонг.
Это первый матч сборной России в рамках отборочного тура к чемпионату мира в 2022 г. 27 марта сборная России примет в Сочи команду Словении, а 30 марта в гостях сыграет со Словакией.
Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил о вызове футболиста Артема Дзюбы на мартовские матчи сборной. Это был первый матч Дзюбы после его отстранения из-за опубликованного в соцсетях интимного видео с участием футболиста.