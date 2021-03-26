В России выявили 9167 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявили 9167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от вируса 10 880 человек, 405 — скончались.
По данным оперштаба на 25 марта, за сутки коронавирус выявили у 9221 человека.
В Москве за последние сутки коронавирус подтвердился у 1813 человек, за весь период заразились 1 019 122 пациента. 64 057 человек продолжают лечение. 938 673 пациента вылечились от коронавируса, 16 392 человека погибли.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 782 случая заражения, Московская область – 559 случаев, Нижегородская область – 326, Ростовская область – 242, Воронежская область – 209 случаев заражения.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, входят Санкт-Петербург – 391 050 случаев, Московская область – 229 330, Нижегородская область – 105 987, Свердловская область – 81 827, Ростовская область – 79 628 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 30,1 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия – 12,3 млн, на третьем месте Индия – 11,8 млн, на четвертом месте Франция – 4,5 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 125,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,8 млн смертей от него.