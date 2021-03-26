В России выявили 9167 случаев коронавируса за сутки

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 30,1 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия – 12,3 млн, на третьем месте Индия – 11,8 млн, на четвертом месте Франция – 4,5 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 125,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,8 млн смертей от него.