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В России выявили 9167 случаев коронавируса за сутки

Ведомости

За последние сутки в России выявили 9167 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Выздоровели от вируса 10 880 человек, 405 — скончались.

По данным оперштаба на 25 марта, за сутки коронавирус выявили у 9221 человека.

В Москве за последние сутки коронавирус подтвердился у 1813 человек, за весь период заразились 1 019 122 пациента. 64 057 человек продолжают лечение. 938 673 пациента вылечились от коронавируса, 16 392 человека погибли.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 782 случая заражения, Московская область – 559 случаев, Нижегородская область – 326, Ростовская область – 242, Воронежская область – 209 случаев заражения.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом, кроме Москвы, входят Санкт-Петербург – 391 050 случаев, Московская область – 229 330, Нижегородская область – 105 987, Свердловская область – 81 827, Ростовская область – 79 628 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 30,1 млн случаев заражения, на втором месте Бразилия – 12,3 млн, на третьем месте Индия – 11,8 млн, на четвертом месте Франция – 4,5 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 125,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 2,8 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных