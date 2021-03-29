Молодежная сборная России проиграла Франции на отборе ЧМ Европы по футболу

Теперь российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы D. У нее равное количество очков с молодежной сборной Франции. Следующий матч россияне сыграют 31 марта с командой Дании. Для выхода из группы им нужно победить с преимуществом не менее чем в 2 гола.