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Молодежная сборная России проиграла Франции на отборе ЧМ Европы по футболу

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Молодежная сборная России проиграла команде Франции со счетом 0:2 в рамках группового этапа чемпионата Европы, проходившего на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее.

Оба мяча были забиты французами с пенальти. Автором первого гола в ворота российской сборной стал Одсонн Эдуард на 15-й минуте матча, второго — Нанитамо Иконе на 24-й минуте. Это стало первым поражением молодежной сборной России в групповом этапе турнира. До этого она обыграла Исландию со счетом 4:1.

Теперь российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы D. У нее равное количество очков с молодежной сборной Франции. Следующий матч россияне сыграют 31 марта с командой Дании. Для выхода из группы им нужно победить с преимуществом не менее чем в 2 гола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных