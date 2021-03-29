Молодежная сборная России проиграла Франции на отборе ЧМ Европы по футболу
Молодежная сборная России проиграла команде Франции со счетом 0:2 в рамках группового этапа чемпионата Европы, проходившего на стадионе «Халадаш» в венгерском Сомбатхее.
Оба мяча были забиты французами с пенальти. Автором первого гола в ворота российской сборной стал Одсонн Эдуард на 15-й минуте матча, второго — Нанитамо Иконе на 24-й минуте. Это стало первым поражением молодежной сборной России в групповом этапе турнира. До этого она обыграла Исландию со счетом 4:1.
Теперь российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы D. У нее равное количество очков с молодежной сборной Франции. Следующий матч россияне сыграют 31 марта с командой Дании. Для выхода из группы им нужно победить с преимуществом не менее чем в 2 гола.