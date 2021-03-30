И. о. замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению в мошенничестве

По данным следствия, Петрашов, занимая должность зампредседателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 г., получил не менее 130 млн руб. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Как отмечает СК, указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.