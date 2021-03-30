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И. о. замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению в мошенничестве

Ведомости

Сотрудники СКР, ФСБ и МВД России задержали и.о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по делу о мошенничестве, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Петрашов, занимая должность зампредседателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 г., получил не менее 130 млн руб. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Как отмечает СК, указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.

Правоохранители проводят обыски, в том числе по месту проживания и на рабочем месте Петрашова, а также устанавливают причастность иных лиц к совершению преступления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных