И. о. замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению в мошенничестве
Сотрудники СКР, ФСБ и МВД России задержали и.о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова по делу о мошенничестве, сообщается на сайте Следственного комитета.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Петрашов, занимая должность зампредседателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 г., получил не менее 130 млн руб. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. Как отмечает СК, указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юрлиц.
Правоохранители проводят обыски, в том числе по месту проживания и на рабочем месте Петрашова, а также устанавливают причастность иных лиц к совершению преступления.