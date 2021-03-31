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Ректор МГИМО переизбран на седьмой срок

Ведомости

Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов переизбран на седьмой срок. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании наблюдательного и попечительского совета ВУЗа, передает ТАСС. 

«Хотел бы проинформировать, что во исполнение поручения президента России [Владимира Путина] совет принял решение рекомендовать назначить Анатолия Васильевича Торкунова на должность ректора университета», — сказал Лавров. 

По словам министра, приказ о переназначении Торкунова уже подписан. 

В августе 2020 г. президент России Владимир Путин наградил Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Торкунову 70 лет, он был назначен ректором МГИМО в 1992 г., также он является выпускником этого ВУЗа, по специальности — кореевед. 

Весной 2020 г. в России вступил в силу закон, позволяющий ректорам занимать свои должности до 70 лет, однако учредитель учебного заведения имеет право продлить срок пребывания руководителя в должности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных