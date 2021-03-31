Ректор МГИМО переизбран на седьмой срок
Ректор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолий Торкунов переизбран на седьмой срок. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании наблюдательного и попечительского совета ВУЗа, передает ТАСС.
«Хотел бы проинформировать, что во исполнение поручения президента России [Владимира Путина] совет принял решение рекомендовать назначить Анатолия Васильевича Торкунова на должность ректора университета», — сказал Лавров.
По словам министра, приказ о переназначении Торкунова уже подписан.
В августе 2020 г. президент России Владимир Путин наградил Торкунова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Торкунову 70 лет, он был назначен ректором МГИМО в 1992 г., также он является выпускником этого ВУЗа, по специальности — кореевед.
Весной 2020 г. в России вступил в силу закон, позволяющий ректорам занимать свои должности до 70 лет, однако учредитель учебного заведения имеет право продлить срок пребывания руководителя в должности.