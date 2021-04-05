Гинцбург оценил влияние вакцинации «Спутником V» на ДНК человека
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не может влиять на геном и на генетическую наследственность человека, заявил в интервью «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», – сказал Гинцбург, отметив, что на геном человека может влиять то, что может в него интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.