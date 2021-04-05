Гинцбург оценил влияние вакцинации «Спутником V» на ДНК человека

«Если препарат в организме человека не размножается, то он никак не может интегрироваться и взаимодействовать с нашей нуклеиновой кислотой. Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», – сказал Гинцбург, отметив, что на геном человека может влиять то, что может в него интегрироваться или каким-то образом влиять на структуру ДНК.