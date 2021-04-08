Черногория продлила безвизовый въезд для граждан России

С 13 марта Черногория изменила правила въезда для туристов. Теперь им необходимо предъявить один из трех документов: справку с результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса.