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Черногория продлила безвизовый въезд для граждан России

Ведомости

Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для граждан России до 31 октября 2021 г., решение было принято в марте, сообщает МИД России.

«Согласно документу граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы», — говорится в сообщении.

Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечает российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.

С 13 марта Черногория изменила правила въезда для туристов. Теперь им необходимо предъявить один из трех документов: справку с результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных