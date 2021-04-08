Черногория продлила безвизовый въезд для граждан России
Правительство Черногории продлило период безвизового въезда для граждан России до 31 октября 2021 г., решение было принято в марте, сообщает МИД России.
«Согласно документу граждане Российской Федерации с 1 апреля по 31 октября 2021 года могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней с действующим документом, удостоверяющим личность, без визы», — говорится в сообщении.
Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечает российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.
С 13 марта Черногория изменила правила въезда для туристов. Теперь им необходимо предъявить один из трех документов: справку с результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку с положительным результатом анализа на антитела IgG или сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса.