Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах

Путин подписал указ о национальных целях развития страны на десять лет в конце июля 2021 г. Главными целями определены сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.