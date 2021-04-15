Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах
Агентство стратегических инициатив и профильная комиссия Госсовета проработают методику оценки качества жизни населения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
«Прошу агентство (АСИ. — прим. ред.) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент пояснил, что методика нужна для исполнения национальных целей, одной из которых является то, «чтобы граждане жили лучше — в больших городах, в малых населенных пунктах».
Путин подписал указ о национальных целях развития страны на десять лет в конце июля 2021 г. Главными целями определены сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.
Среди показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., указаны обеспечение роста численности населения, а также снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г. Стоимость выполнения задач национальных целей оценивается в 39 трлн руб.