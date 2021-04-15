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Путин поручил проработать методику оценки качества жизни в регионах

Ведомости

Агентство стратегических инициатив и профильная комиссия Госсовета проработают методику оценки качества жизни населения. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«Прошу агентство (АСИ. — прим. ред.) отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент пояснил, что методика нужна для исполнения национальных целей, одной из которых является то, «чтобы граждане жили лучше — в больших городах, в малых населенных пунктах».

Путин подписал указ о национальных целях развития страны на десять лет в конце июля 2021 г. Главными целями определены сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Среди показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., указаны обеспечение роста численности населения, а также снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г. Стоимость выполнения задач национальных целей оценивается в 39 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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