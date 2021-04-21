Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Оно начнется в 12:00 по московскому времени.
Послание Федеральному собранию пройдет в традиционном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин, вероятно, посвятит свое послание выходу из кризиса и системным мерам поддержки. Песков добавил, что послание «так или иначе будет постковидным».
Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж». Оно длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.