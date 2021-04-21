Подлодка ВМС Индонезии с 50 моряками на борту пропала у Бали
Подводная лодка Nanggala ВМС Индонезии с экипажем из 53 моряков перестала выходить на связь во время учений в районе острова Бали, сообщили Reuters в индонезийском военном командовании.
«Мы продолжаем поиски в водах Бали, в 60 милях (96 км) от берега», — заявил агентству представитель минобороны Индонезии. Он уточнил, что на борту субмарины находятся 53 человека, связь с которыми была потеряна еще вчера вечером. Подлодка проводила учебные стрельбы торпедами, но не сообщила об их результатах.
По словам представителя минобороны Индонезии, его командование обратилось за помощью к флоту Сингапура и Австралии. В военных ведомствах этих стран агентству подтвердили обращение индонезийцев за помощью. Других подробностей не сообщается.
Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т построена в Германии в 1981 г., она может развить крейсерскую скорость 21,5 узла. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Субмарина имеет торпедное вооружение. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.