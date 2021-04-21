Подлодка ВМС Индонезии с 50 моряками на борту пропала у Бали

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т построена в Германии в 1981 г., она может развить крейсерскую скорость 21,5 узла. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Субмарина имеет торпедное вооружение. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.