Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте
Начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова застрелили на охоте, региональное управление СК возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.
«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении.
На месте преступления работают следователи, подозреваемый задержан.
По информации «Чита.ру», стрельбу по неизвестной причине открыл пьяный сторож, Шихов умер на месте, второй человек — по дороге в больницу.
Шихов возглавил управление ФСИН по Забайкальскому краю в феврале 2018 г. До назначения на должность исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.