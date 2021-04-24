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Главу УФСИН по Забайкальскому краю застрелили на охоте

Ведомости

Начальника управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгения Шихова застрелили на охоте, региональное управление СК возбудило уголовное дело, сообщается на сайте ведомства.

«По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших — начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю», — говорится в сообщении.

На месте преступления работают следователи, подозреваемый задержан.

По информации «Чита.ру», стрельбу по неизвестной причине открыл пьяный сторож, Шихов умер на месте, второй человек — по дороге в больницу.

Шихов возглавил управление ФСИН по Забайкальскому краю в феврале 2018 г. До назначения на должность исполнял обязанности начальника УФСИН по Мурманской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных