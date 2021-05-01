В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли три человека
В результате аварии на трассе Лидога — Ванино в Хабаровском крае погибли три человека, сообщается на сайте регионального правительства.
«На 361-м км федеральной автодороги А-376 на участке Лидога — Ванино опрокинулся междугородный пассажирский автобус, следовавший по маршруту Хабаровск — Советская Гавань», — говорится в сообщении.
Всего в автобусе находились 32 пассажира и два водителя, погибли две женщины и один подросток, еще 15 человек пострадали. Троих пострадавших доставили на медицинском вертолете в ККБ № 2 в Хабаровск для оказания специализированной медицинской помощи.
Врио губернатора региона Михаил Дегтярев пообещал оказать материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.
Как отмечает ТАСС, после ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водителя автобуса задержали.