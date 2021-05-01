В результате ДТП с автобусом в Хабаровском крае погибли три человека

Как отмечает ТАСС, после ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Водителя автобуса задержали.