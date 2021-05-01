Семьям погибших в ДТП на Ставрополье детей направят по 1 млн рублей

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей – по 1 млн руб., семьям пострадавших детей – по 200 000 руб., дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести – по 200 000 руб.», — говорится в сообщении.