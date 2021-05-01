В России в пять раз увеличили штраф за нарушение правил переезда ж/д переездов

«Федеральным законом, в том числе, усиливается административная ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. В частности, устанавливается повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 руб., — ранее штраф за такое правонарушение составлял 1000 руб.», — говорится в сообщении.