В России в пять раз увеличили штраф за нарушение правил переезда ж/д переездов
В России с 1 мая вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые, в частности, увеличили до 5000 руб. штраф за неправильный проезд железнодорожных путей, сообщила пресс-служба МВД.
«Федеральным законом, в том числе, усиливается административная ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. В частности, устанавливается повышенная административная ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 руб., — ранее штраф за такое правонарушение составлял 1000 руб.», — говорится в сообщении.
За проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд при появлении в пределах видимости поезда автовладельцу может грозит лишение водительских прав до шести месяцев, за повторое нарушение – до года.