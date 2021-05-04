В России за сутки выявили 7770 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 7770 человек, следует из статистики оперштаба на 4 мая. Скончались 337 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 839 514. Умерли за все время пандемии 111 535 человек.
Вчера, 3 мая, оперштаб сообщил о 8489 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2050 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1584 человека, скончался 61 пациент. В Москве всего 1 103 403 случая болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+709), Московская (+625), Ростовская (+220) и Воронежская (+149) области.
За сутки в России полностью выздоровели 6755 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 457 044. Продолжают лечение 270 935.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 153 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 20,2 млн), Бразилии (свыше 14,7 млн), Франции (свыше 5,7 млн) и Турции (4,9 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.