В России за сутки выявили 7770 новых случаев коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 153 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 20,2 млн), Бразилии (свыше 14,7 млн), Франции (свыше 5,7 млн) и Турции (4,9 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.