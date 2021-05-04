Умер народный артист России Михаил Багдасаров
Народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет, сообщил Росгосцирк на своей странице во «ВКонтакте».
«Вчера на 76-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров», – говорится в сообщении.
Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 г. в Баку. В 14 лет начал работать конюхом в Бакинском цирке. С 18 лет работал под руководством дрессировщицы Маргариты Назаровой. В 1991 г. представил зрителям новый аттракцион «Тигры-шоу», в котором участвовали 18 уссурийских тигров.
«С этого момента на выступлениях Михаила Багдасарова всегда аншлаги. В этом аттракционе он вывел на арену свою дочь Карину. Начиная с 1994 г. в этом же шоу принимает участие и сын Михаила Багдасарова Артур», – напомнили в Росгосцирке.
В 1997 г. Багдасаров был удостоен звания народного артиста России. В 2012 г. его назначили художественным руководителем Нижегородского цирка, а спустя семь лет перевели в генеральную дирекцию Росгосцирка.