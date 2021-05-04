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Умер народный артист России Михаил Багдасаров

Ведомости

Народный артист России, дрессировщик Михаил Багдасаров скончался в возрасте 75 лет, сообщил Росгосцирк на своей странице во «ВКонтакте».

«Вчера на 76-м году жизни скончался народный артист России, выдающийся дрессировщик хищных животных Михаил Багдасаров», – говорится в сообщении.

Михаил Багдасаров родился 23 мая 1945 г. в Баку. В 14 лет начал работать конюхом в Бакинском цирке. С 18 лет работал под руководством дрессировщицы Маргариты Назаровой. В 1991 г. представил зрителям новый аттракцион «Тигры-шоу», в котором участвовали 18 уссурийских тигров.

«С этого момента на выступлениях Михаила Багдасарова всегда аншлаги. В этом аттракционе он вывел на арену свою дочь Карину. Начиная с 1994 г. в этом же шоу принимает участие и сын Михаила Багдасарова Артур», – напомнили в Росгосцирке.

В 1997 г. Багдасаров был удостоен звания народного артиста России. В 2012 г. его назначили художественным руководителем Нижегородского цирка, а спустя семь лет перевели в генеральную дирекцию Росгосцирка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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