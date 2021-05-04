Умер народный артист России Михаил Багдасаров

«С этого момента на выступлениях Михаила Багдасарова всегда аншлаги. В этом аттракционе он вывел на арену свою дочь Карину. Начиная с 1994 г. в этом же шоу принимает участие и сын Михаила Багдасарова Артур», – напомнили в Росгосцирке.