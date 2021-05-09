Мурашко: коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется к осени
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен сформироваться к сентябрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Будет обеспечен», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о том, будет ли сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу в сентябре.
Вакцинация в России, по его словам, идет в плановом режиме.
О формировании коллективного иммунитета к COVID-19 в сентябре в конце апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова, обратив внимание на то, что в разных регионах России, в зависимости от темпов вакцинации, эти сроки могут отличаться.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре.
В России, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 880 262. Умерли за день 334 пациента.