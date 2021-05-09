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Мурашко: коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется к осени

Ведомости

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России должен сформироваться к сентябрю, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Будет обеспечен», — ответил он на вопрос «Интерфакса» о том, будет ли сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу в сентябре.

Вакцинация в России, по его словам, идет в плановом режиме.

О формировании коллективного иммунитета к COVID-19 в сентябре в конце апреля заявила вице-премьер Татьяна Голикова, обратив внимание на то, что в разных регионах России, в зависимости от темпов вакцинации, эти сроки могут отличаться.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре.

В России, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 880 262. Умерли за день 334 пациента.

Ранее по теме: Голикова дала прогноз по коллективному иммунитету к коронавирусу у россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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