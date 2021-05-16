В России за сутки выявили 8554 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 8554 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 940 245. Умер за день 391 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 115 871.
Вчера, 15 мая, оперштаб сообщил о 8790 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2789 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2414 пациента, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 767 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 8573 человека. Общее число выздоровевших выросло до 4 556 073 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 162,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,36 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,9 млн случаев, Индии (свыше 24,6 млн) и Бразилии (более 15,5 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».