В Москве выписали свыше миллиона штрафов за нарушение мер против коронавируса
В Москве за нарушение мер против коронавируса выписали около 1,3 млн штрафов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на презентацию к выступлению мэра столицы Сергея Собянина на марафоне «Новое знание».
«Большинство граждан добросовестно соблюдает введенные ограничения. Системы контроля играют важную профилактическую роль и позволяют пресекать наиболее опасные правонарушения... 1,3 миллиона штрафов было наложено на граждан и юридических лиц за март 2020 — апрель 2021 года», — говорится в презентации.
В апреле первый замглавы МВД Александр Горовой на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ сообщил о возбуждении свыше 80 уголовных дел, связанных с заражением людей коронавирусом по неосторожности.
18 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде» назвала возможный срок снятия коронавирусных ограничений в России: граждане страны могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что будет привито от коронавируса не менее 60% от взрослого населения страны