В Москве выписали свыше миллиона штрафов за нарушение мер против коронавируса

18 мая руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде» назвала возможный срок снятия коронавирусных ограничений в России: граждане страны могут вернуться к обычной жизни до осени при условии, что будет привито от коронавируса не менее 60% от взрослого населения страны