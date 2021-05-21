В России за сутки выявили 8937 случаев заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – более 33 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 26 млн, на третьем месте Бразилия – 15,9 млн, на четвертом месте Франция – почти 6 млн, на пятом месте Турция – около 5,2 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 165,6 млн случаев заражения коронавирусом и 3,4 млн смертей от него.