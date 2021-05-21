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В России за сутки выявили 8937 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

В России за последние сутки выявлено 8937 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от вируса 9350 человек, погибли — 389. За весь период в России зарегистрировано 4 983 845 случаев заражения. 4 601 120 пациентов выздоровели от вируса, 117 739 – погибли.

20 мая оперштаб сообщил о 9232 случаях коронавируса.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 2954 новых пациентов с коронавирусом. За период пандемии в Москве выявили 1 151 462 зараженных, из них 93 598 продолжают лечение и 1 038 332 уже выздоровели. 19 532 человека скончались.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 815 случаев заражения, Московская область – 753 случая, Ростовская область – 199, Нижегородская область – 145, Воронежская область – 142.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург – 431 307 случаев, Московская область – 263 690, Нижегородская область – 116 672, Ростовская область – 92 328, Свердловская область – 88 323.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – более 33 млн случаев заражения, на втором месте Индия – 26 млн, на третьем месте Бразилия – 15,9 млн, на четвертом месте Франция – почти 6 млн, на пятом месте Турция – около 5,2 млн случаев. Всего в мире зарегистрировано 165,6 млн случаев заражения коронавирусом и 3,4 млн смертей от него.  

Ранее по теме: На вакцинацию от коронавируса потребуется еще 29,7 млн доз за 26,5 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных