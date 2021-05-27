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Песков рассказал, что делать в случае отказа россиян вакцинироваться

Ведомости

Если часть россиян не захотят вакцинироваться от коронавируса, власти будут «терпеливо разъяснять» необходимость прививки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, что будет, если люди не оправдают надежд президента, Песков ответил: «Граждане не могут не оправдать надежды президента. И президент, и все правительство, все работают для граждан и интересов граждан. Конечно же, правительство и все руководство будут терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинированная», — сказал Песков.

Он отметил, что государство создало инфраструктуру для вакцинации от коронавируса, создало запасы вакцины, систему ее распространения, организовало прививочные пункты. «И теперь дело только за инициативой граждан», — отметил пресс-секретарь.

26 мая Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно. Жители России должны сами осознать, что им нужно привиться от коронавируса, отметил президент.

Ранее по теме: Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса

Ранее власти Якутии обязали все организации региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Те, кто не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 000 руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации. Позднее из релиза о вакцинации убрали слово «обязательная».

Ранее по теме: Якутия пытается принудить работающих граждан к вакцинации
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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