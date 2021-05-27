Песков рассказал, что делать в случае отказа россиян вакцинироваться

На вопрос, что будет, если люди не оправдают надежд президента, Песков ответил: «Граждане не могут не оправдать надежды президента. И президент, и все правительство, все работают для граждан и интересов граждан. Конечно же, правительство и все руководство будут терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинированная», — сказал Песков.