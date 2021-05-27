Песков рассказал, что делать в случае отказа россиян вакцинироваться
Если часть россиян не захотят вакцинироваться от коронавируса, власти будут «терпеливо разъяснять» необходимость прививки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На вопрос, что будет, если люди не оправдают надежд президента, Песков ответил: «Граждане не могут не оправдать надежды президента. И президент, и все правительство, все работают для граждан и интересов граждан. Конечно же, правительство и все руководство будут терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинированная», — сказал Песков.
Он отметил, что государство создало инфраструктуру для вакцинации от коронавируса, создало запасы вакцины, систему ее распространения, организовало прививочные пункты. «И теперь дело только за инициативой граждан», — отметил пресс-секретарь.
26 мая Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в России нецелесообразно. Жители России должны сами осознать, что им нужно привиться от коронавируса, отметил президент.
Ранее власти Якутии обязали все организации региона обеспечить вакцинацию своих сотрудников от коронавируса. Те, кто не создадут условия для реализации прививочной кампании, будут оштрафованы минимум на 200 000 руб. Кроме того, на сайте регионального Минздрава указали, что руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут отстранить от работы сотрудников, которые необоснованно отказались от прохождения вакцинации. Позднее из релиза о вакцинации убрали слово «обязательная».