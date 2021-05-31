Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным

Он напомнил, что одно из поручений президента России Владимира Путина «касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления». «Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал Медведев.