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Медведев предложил сделать детский туристический кешбэк ежегодным

Ведомости

Детский туристический кешбэк следует сделать ежегодным, заявил зампредседателя Совбеза и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет»

Он напомнил, что одно из поручений президента России Владимира Путина «касается обеспечения этим летом возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления». «Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал Медведев.

Программа возврата средств за путевки в детские лагеря отдыха стартовала 25 мая. Родители смогут вернуть 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб., при оплате картой «МИР». Кешбэк будет начислен в течение пяти рабочих дней, его можно будет получить с 15 июня. Правительство выделит на реализацию программы 5 млрд руб.

Изначально программа рассчитывалась на то время, когда у школьников нет каникул. В марте Путин предложил распространить программу на весь 2021 г., а также предусмотреть вопрос увеличения размера кэшбэка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных